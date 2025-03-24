İzmir'de poşetli cinayet hükümlüsü cezaevi firarisi, Bergama'da yakalandı

DHA

20 Mart 2017 tarihinde, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 8. katındaki dairede, Funda Gülmez'in(25) naylon poşete sarılmış cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde, Gülmez'in bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin ardından poşete sarıldığı belirlendi. Polis, cinayetle ilgili başlattığı soruşturma sonucu, katil zanlısının Gülmez'in erkek arkadaşı Ümit Şentürk(32) olduğunu tespit etti. Şentürk'ün yardım aldığı iddia edilen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

CEZASI MÜEBBETTEN 25 YILA İNDİRİLDİ

Ümit Şentürk, cinayeti tasarlayarak işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. G.K., suça iştirak etmekten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö. ise delilleri karartmak suçundan 6 yıl hapis cezası ile yargılandı. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ümit Şentürk'e ömür boyu hapis cezası verildi, ancak iyi hali nedeniyle cezası 25 yıla indirildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi. İ.Ö.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, G.K. ise beraat etti.

CEZAEVİNDEN KAÇTI, BERGAMA'DA YAKALANDI

2017 yılında cezaevine giren Ümit Şentürk, geçen yıl hapishaneden kaçtı. Ancak, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şentürk yeniden yakalandı. Şentürk, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.