İzmir'de prizde unutulan şarj aleti evi yaktı Bayraklı ilçesinde prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürülen yangında, bir ev küle döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde yangın meydana geldi.

Evinde çıkan yangını fark eden ev sahibi evden hızlıca çıkarken yardım istedi. Komşusunun çığlıklarıyla uyanan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.

Yapılan etkili müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Korku dolu anlar

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

Şarj aletinden çıktı

Öte yandan yangının, prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)