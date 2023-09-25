İzmir'de pusu kurup tabancayla öldürdüler! 5 gözaltı Motosikletle giderken pusu kurulup tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 21 Eylül günü saat 00.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

35 LGH 80 plakalı motosikletiyle giden 19 yaşındaki Mustafa Akkavak'a, husumetli olduğu grup tarafından pusu kurulup, silahlı saldırı düzenlendi.

Kaçmaya çalışan Akkavak, koltuk altına isabet eden mermiyle yaralandı.

Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı.

Akkavak ile arkasında yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen kişi yola savruldu.

"Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın"

Akkavak'ın yaralandığını gören yanındaki kişi, "Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın" diyerek bağırıp, yardım isteyerek uzaklaştı.

Yaralı hayatını kaybetti

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akkavak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, şüpheli olarak G.Ş., M.F., A.Ü., A.A. ve M.Z.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Uyuşturucu madde bulundu

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 260 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)