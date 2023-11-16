İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı Seyir halindeki metro kontrolden çıkarak duvara çarpıp durdu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

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İHA

İzmirliler güne ulaşım çilesiyle başladı.

Sabah saatlerinde metroya binmek için bekleyen yolcular, uzun süre araç gelmeyince tepki gösterdi.

Metro kaza yapınca sefer aksadı

Bunun üzerine 'İzmir Metro' hesabından açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, seyir halindeki metronun kaza yaptığı belirtildi.

Raydan çıkıp duvara çarptı

Bornova Sanayi durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkan araç, duvara çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)