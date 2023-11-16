İHA
İzmirliler güne ulaşım çilesiyle başladı.
Sabah saatlerinde metroya binmek için bekleyen yolcular, uzun süre araç gelmeyince tepki gösterdi.
Metro kaza yapınca sefer aksadı
Bunun üzerine 'İzmir Metro' hesabından açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, seyir halindeki metronun kaza yaptığı belirtildi.
Raydan çıkıp duvara çarptı
Bornova Sanayi durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkan araç, duvara çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. Kazada yaralanan olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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