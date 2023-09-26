İzmir'de refüje çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

AA
İzmir'in Konak ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 32 yaşındaki Ahmet Mustafa Yıldırım'ın kullandığı motosiklet refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)