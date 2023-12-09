İzmir'de restoran önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı Kemalpaşa ilçesinde bir restoranın önünde tartıştığı 43 yaşındaki Serkan Güngör’ü bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Furkan Tokgöz, jandarma tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü

Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı.

Hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı.

Tutuklandı

Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)