İzmir'de restoran önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

DHA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'ndeki restoranın önünde akılalmaz bir olay yaşandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı mahallede oturan, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk babası Serkan Güngör ile Furkan Tokgöz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüdü
Tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada boğazından bıçaklanan Serkan Güngör, kanlar içinde yerde kaldı.
Hayatını kaybetti
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Serkan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olayın ardından Furkan Tokgöz'ü yakalayıp, gözaltına aldı.
Tutuklandı
Tokgöz, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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