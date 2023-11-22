İHA
Saat 07.00 sıralarında İzmir-Torbalı kara yolu Ayrancılar Mahallesi Yeşilköy mevkiindeki bir kokoreç dükkanında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, mutfakta bulunan bazı tüpler patladı. Alevler kısa sürede büyürken, iş yeri adeta alev topuna döndü.
İş yeri alev topuna döndü
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı çevredeki bazı ağaçlar da zarar gördü.
Yangın nedeniyle İzmir-Torbalı kara yolunda da bir süre ulaşım sağlanamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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