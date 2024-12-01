İzmir'de sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

DHA

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü uyarılarda bulunmuştu..

İzmir'de Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası sağanak yağış kent genelinde etkili oluyor.

Gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak yağış özellikle İzmir'in Çeşme ilçesinde etkisini gösterdi.

Vatandaşlara zorlu anlar yaşatan yağışlarda, kuvvetli yağmur nedeniyle Alaçatı Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada su birikintileri oluştu.

Ayrıca, yağışlar sonrası bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.