İzmir'de sahte içki çetesine operasyon yapıldı İzmir'in birçok ilçesinde eğlence mekanlarına sahte içki temin eden şebekenin 11 üyesi gözaltına alındı.

Yurt genelinde sahte içki ölümleri ciddi oranlara ulaştı.

Daha fazla kazanç elde etmek isteyenler yüzünden geçen yıl 95 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, sahte içki imalatı yaparak hurdalardan ve eğlence mekanlarından aldıkları boş şişelere, ürettikleri sahte içkileri doldurarak eğlence mekanlarına temin ettikleri belirlenen şebekeyi takibe aldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen, Karabağlar, Buca, Konak, Bayraklı, Karşıyaka, Narlıdere ve Kemalpaşa ilçelerinde 10 iş yeri, 10 ikamet ve 2 araçta yapılan aramalarda, 30 bin 154 şişe sahte içki, 188 litre sahte etil alkol, 130 litre sahte açık içki ve 51 adet boş şişe ele geçirildi.

Öte yandan gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.