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İzmir'de saksı hırsızlığı kamerada
Karşıyaka ilçesinde bir kadın, apartman bahçesine girerek yerde bulunan saksıyı çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
- İHA
- 16.05.2020 - 10:57
Görenleri hayrete düşüren hırsızlık olayı, geçtiğimiz gün İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesinde yaşandı.
Kimliği öğrenilemeyen bir kadın, apartmanın bahçesine girerek yerde bulunan saksıyı aldı ve uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Apartman bahçesine giren kadının saksıyı çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İzmir'de saksı hırsızlığı kamerada VİDEO
SAĞI SOLU KONTROL ETTİ
Görüntülerde, bahçeye giren kadının sağa sola bakarak, saksının yanına geldiği, çantasında bulunan poşeti çıkarıp, saksıyı koymaya çalıştığı sığdıramayınca o şekilde bahçeden çıkarak uzaklaştığı görüldü.