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    İzmir'de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

    Kemalpaşa ilçesinde alkol aldıktan sonra kavga etmeye başlayan arkadaş grubundaki bir kişi, öfkesine hakim olamayıp ateş etti. Yaralanan 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
    • 08.05.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 09:41
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    İzmir'de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü

    İzmir'de sarhoş arkadaş grubu arasında katliam çıktı.

    Kemalpaşa ilçesinde birlikte alkol almaya başlayan arkadaşlar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Giderek alevlerin yükseldiği tartışmada, C.U. isimli şahısla, Ahmet Çetin, Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut kavgaya tutuştu.

    Arkadaşlarını tek tek vurdu

    Öfkesi dinmeyen C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.

    C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ola yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir'de sarhoş grup arasında silahlı kavga ViDEO

    İzmir de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü #1

    2 arkadaş hayatını kaybetti

    Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    İzmir de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü #2

    Acılı aileler kendinden geçti

    Öte yandan, olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

    Katil her yerde aranıyor

    Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    İzmir de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü #3

    İzmir de sarhoş grup arasında silahlı kavga: 2 ölü #4


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