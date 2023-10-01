İzmir'de sevgililerin silahlı şakasında kan aktı

İHA
İzmir’de genç sevgililerin şakalaşması faciayla sonuçlandı.
Öğle saatlerinde Karabağlar Yunus Emre Mahallesi'nde 18 Meryem Ö., 22 yaşındaki erkek arkadaşı Miraç Bulat’la ellerindeki silahla şakalaşmaya başladı.
Silah ateş aldı, başından vuruldu
O sırada tabancının patlaması üzerine kurşun Miraç Bulat’ın kafasına isabet etti.
Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altını alındı.
Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Meryem Ö.'nün de gözaltına alındığı kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)