İzmir’de şiddetten kaçan eşini terminalde öldürdü

33 yaşındaki 2 çocuk annesi, şiddetinden kaçtığı kocası tarafından otobüs terminalinde öldürüldü. Cani koca için daha önce 10 kez uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

İzmir’in Dikili ilçesi yaşayan ev kadını Hanife Çakıcı (33), eşinden sürekli şiddet gördüğü için dün saat 17.00 sıralarında evi terk edip, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali’ne gitti.

Durumu fark eden koca Haydar Çakıcı da peşine düştü.

Bıçaklayarak öldürdü

Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2’si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cani koca gözaltına alındı

Hanife Çakıcı'nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı.

Kaçarak evlendi

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, DHA’ya konuştu.

Kızının 16 yılı önce kaçarak evlendiğini söyleyen baba Karabulut, sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını dile getirdi.

“Bugüne kadar 10 kez uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır”

Karabulut, “Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. Kızım 'Senden iğreniyorum beni bırak' dedi. Ancak bırakmadı, gurur meselesi yaptı. En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır.

Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerinin evine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi. Son olayda da kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. 4 bıçak darbesiyle vurup öldürüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum.” dedi.