İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı İzmir'de çıkan kavgada bıçaklama ve darp sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA & Ensonhaber

İzmir'in Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada M.A. (17), Ş.E.'yi (27) bıçakla yaraladı.

M.E. (37) ise darp sonucu yaralandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kimlikleri tespit edilen şüpheliler İ.A. (41), E.A. (19), M.A. (16) ve M.A'yı yakaladı.

Kavgada kullandıkları tabanca, pompalı tüfek ve bıçak da ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.