İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İHA

İzmir'de soba faciası..

Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi’ndeki bir evde meydana gelen olayda, Mustafa Arda ve Saliha Arda çiftinden haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin evine gitti.

Kapının açılmamasından dolayı endişe duyan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Çilingir vasıtasıyla evin kapısı açılırken Mustafa ve Saliha Arda çiftinin hareketsiz halde yattıkları görüldü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, karı-kocanın hayatını kaybettikleri belirlendi.

SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk incelemede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından öldükleri değerlendirilen Mustafa ve Saliha Arda çiftinin cansız bedenleri morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.