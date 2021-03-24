İzmir’de sokak ortasında işlenen cinayetin 1 şüphelisi yakalandı

Sokak ortasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şahıslardan biri bıçak ile ağır yaralanmış, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 20 Mart 2021 tarihinde ilçeye bağlı Onur Mahallesi’nde Murat Çelik (18) ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında çıkan tartışma kanlı bitmişti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Murat Çelik bıçak ile ağır yalanarak hastaneye kaldırılmış, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, olayla ilgili olduğu tespit edilen şüpheli M.İ.Ş. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin tarafından gece saatlerinde gözaltına alındı.

EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.