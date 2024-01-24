İzmir'de Suriyeli saldırgan eski sevgilisinin evini bastı: 1 ölü 1 yaralı Karabağlar'da, Suriye uyruklu Levend M., demir kapı camını kırarak girdiği evde ilişkilerini bitiren Suzan E.'yi bıçakla ağır yaralayıp, kızı Behiye E.'yi ise öldürüp olay yerinden kaçtı.

DHA

İzmir'de kan donduran bir cinayet yaşandı.

Karabağlar İlçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend M., ilişkilerini bitiren 34 yaşındaki Suzan E.'nin evine geldi.

Kadını ve kızını bıçaklayıp kaçtı

Saldırgan, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

Saldırgan, ardından da Suzan E.'nin kızı 12 yaşındaki Behiye E.'yi boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.

Küçük kız kurtarılamadı

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levent M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)