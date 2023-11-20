İzmir'de tabancalı İsrail protestosu Elinde Türk bayrağı, yere serdiği İsrail bayrağının üzerine basarak, başına tabanca dayayan İsrail protestocusu, polisi harekete geçirdi.

DHA

İsrail'in kanlı Gazze saldırılarına Türkiye'den tepki yağıyor.

Binlerce masumun hayatını kaybettiği saldırılarda vahşet görüntülerine dayanamayan onlarca vatandaş tepkisini farklı şekillerde dile getiriyor.

İzmir'de ise korkutan bir eylem gerçekleşti.

Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi.

İsrail bayrağına basıp başına silah dayadı

Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı.

Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için çabalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)