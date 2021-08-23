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    İzmir'de taksi tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Tıra arkadan çarpan taksi, kaza sonucu hurdaya döndü. 1 yolcu hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
    • AA
    • 23.08.2021 - 08:52
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:32
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    İzmir'de taksi tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    İzmir-Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı tırın dorse kısmına çarptı.

    KAZAKİSTANLI YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kazada taksi sürücüsü araçta sıkışırken, yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

    İzmir'de taksi tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    YARALILARIN DURUMU AĞIR

    Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Umıt A. ve Engin B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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