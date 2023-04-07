İzmir'de taksici araca binen 15 yaşındaki kıza tecavüz etti Karabağlar'da okula gitmek için taksiye binen 15 yaşındaki kıza ormanda cinsel istismarda bulunan taksici, "Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım" dedi.

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde meydana gelen olayda, inşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A., 28 Mart'ta lise öğrencisi kızı 15 yaşındaki D.A.'nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Umut Can K. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

Aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi.

Ormana götürdü

Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından kız çocuğu, Umut Can K.'nin elinden kurtulup, ormanın yakınındaki kara yoluna koştu.

Ailesine haber verildi

Kız çocuğunun karayolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.

Taksici tutuklandı

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

'Şeytana uydum'

Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., şunları söyledi: