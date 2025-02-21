İzmir’de taksici, kayıp telefonu bulmak için dedektif gibi iz sürdü

İHA

Amerika'dan İzmir'e gezmek için gelen bir Filipinli kadın turist, Alsancak'ta telefonunu araçta unuttuğunu fark ederek durumu başka bir taksici olan İsmet Akduman'a anlattı ve yardım istedi.

Akduman'ın da yardım için aradığı ve durumu anlattığı meslektaşı Mustafa Baştaş ise, aracında bulunan kameranın turistin telefonunu unuttuğu taksiyi kaydettiğini fark etti.

Baştaş, turist ile birlikte Şoförler Odasına giderek, aracın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ancak kadın turist, gemisinin İzmir’den ayrılacak olması sebebiyle Baştaş’ın yanından ayrılmak zorunda kaldı.

TELEFONU BULDU

Baştaş turisti limana bırakıp, cep telefonunu bulacağına dair söz verdi ve turistin iletişim bilgilerini aldı.

Ardından güvenlik kameralarını tek tek izlemeye devam eden Baştaş, bir süre sonra telefonun unutulduğu taksiyi bularak şoföre ulaştı ve telefonu teslim aldı.

TURİSTE ULAŞTIRDI

Kadın turiste mutlu haberi veren Baştaş, telefonu New York’a göndermek için kargo firmasının yolunu tuttu ancak yaşanan aksaklık nedeniyle telefonu gönderemedi.

Kruvaziyer şirketi aracılığıyla turist ile yeniden iletişime geçti ve turistin New York’a gitmeden önce İstanbul’a uğrayacağını öğrendi.

İzmir otogarına gidip telefonu otobüs ile İstanbul’a gönderen Baştaş, telefonun turiste ulaşmasını sağladı. Turist kadın telefonu aldıktan sonra Baştaş’ı arayıp teşekkür etti.

"TELEFONUNU BULACAĞIM DİYE SÖZ VERDİM"

Olay günü yaşadıklarını anlatan taksici Mustafa Baştaş, "Taksici İsmet abimin yanına bir turist kadın geldi ve ‘5 dakika önce bir taksiden indiğini, cep telefonunu orada unuttuğunu’ söyledi. İsmet abim durumu bana anlatınca ben de kadına yardımcı olmaya çalıştım. Daha sonra benim aracımda bulunan kameranın, kadının bindiği taksiyi gördüğünü fark ettim. Turiste bu durumu anlattım ve birlikte Şoförler Odasına gidip kameraları inceledik. Fakat turist gemiye yetişeceği için zamanımız çok kısıtlıydı.

Telefonun unutulduğu aracın plakasını tespit edemedik. Ben kadını gemiye yetiştirdim fakat kendisine ‘telefonu bulacağıma’ dair söz verdim. Kadının iletişim bilgilerini aldım. Şoförler Odası bana görüntü attı ve ben o görüntüleri tek tek izledim. Kadının bindiği taksiyi tespit ettim. Şoförler Odasından araç sürücüsünün bilgilerine ulaştım. Şoförü arayarak ‘araçta telefon olduğunu’ söyledim. Şoför aracın Buca ilçesinde olduğunu belirtti. Ben de oraya gidip telefonu aldım." diye konuştu.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Telefonu turiste ulaştırabilmek için kruvaziyer şirketiyle iletişim haline geçtiğini belirten Baştaş, şunları kaydetti: