Taksiciler arasında çıkan ‘benim bölgemden müşteri aldın’ kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralanırken; polis ekipleri silahlı saldırganların peşine düştü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokağı'nda bulunan taksi durağına ait bir taksi, Bostanlı Mahallesi'nde bulunan başka bir taksi durağına ait bölgeden yolcu aldı.

Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olup Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darbedildi.

İzmir’de taksicilerin müşteri kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı VİDEO

ARKADAŞLARI TAKSİ DURAĞINI BASTI

Durumu öğrenen Mustafa Ş.'nin duraktan arkadaşı Bülent Gözütok ile yanındaki bir grup da soluğu Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında aldı.

Burada çıkan silahlı kavgada, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı.

Şüpheliler ise olay yerinden otomobille kaçtı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.