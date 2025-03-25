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İHA

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği T.Ç. olarak belirlenen bir kişi, durdurduğu Tayfun Özişçiler idaresindeki taksiye binip arka koltuğa geçti.

Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli, ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı.

Soğukkuyu civarlarında şüpheli,yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken saldırgan, diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi.

Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı.

Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUM İÇİN YAPIYORUM"

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı.

Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan kamera izleme çalışmaları sonucu olayı T.Ç. adlı bir kişinin gerçekleştirdiğini, eşi İ.G.Ç.'nin ise kendisine yardım ettiğini belirledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakaladı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Otel odasında yapılan aramada, taksiciden gasbedilen 2 bin lira nakit para ile bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.