İzmir'de tartıştığı oğlunu tüfekle vurdu

DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniceköy Mahallesi’ndeki evde tartışma meydana geldi.

İsa Güllü ile oğlu Mehmet Güllü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 77 yaşındaki İsa Güllü, evde bulunan tüfekle 43 yaşındaki oğlunu göğsünden vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Mehmet Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Güllü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İsa Güllü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.