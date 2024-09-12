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İzmir'de tartıştığı şoförün aracının camını kırınca darbedildi

İzmir'de tartıştığı şoförün aracının camını kırınca darbedildi Konak'ta bir yol üzerinde yük taşıdığı kamyonu duraklatan bir çikolata markasının plasiyeri, kendisine küfür eden sürücünün arabasının camını kırdı. Arabanın içinde çocukları bulunan şoför kırık camı görünce plasiyere saldırdı.