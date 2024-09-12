İzmir'de trafikte çıkan kavga ilginç anlara sahne oldu.
Konak'ta bir çikolata markasının plasiyeri, Güzelyalı Mahallesi'nde yük indirmek için durdu.
Plasiyer, trafiği zora soktuğu gerekçesiyle vatandaş tarafından uyarıldı.
YUMRUKLA OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI
Uyarının ardından plasiyer, otomobil sürücüsüne bağırınca, sürücü de kendisine küfürle karşılık verdi.
Bu esnada sinirlenen plasiyer otomobilin peşinden koşarak aracın arka camını yumruk atarak kırdı.
O ANLAR KAMERADA
Otomobilde çocukları bulunduğu için deliye dönen sürücü, otomobilinin camına yumruk atan adamla birbirine girdi.
Bu esnada yoldan geçen ve olayları kayıt altına alan, araya girerek tarafları ayırdı.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı.
Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı.
Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi.
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