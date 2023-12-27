İzmir'de telefon hattı kablosu boynuna dolanan motosiklet sürücüsü öldü İki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran 69 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Çelik hayatını kaybetti. Arkasından düşen 64 yaşındaki eşi Benek Çelik yaralandı.

DHA

İzmir'de Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkiinde kullandığı motosikletle Kuyucak mevkiine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna, iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı.

Yaşanan olay sonrası arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kalp masajı uygulandı

Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü.

Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Çelik, burada kurtarılamadı. Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi.

Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma sürüyor

Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)