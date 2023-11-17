İzmir'in Urla ilçesinde sabah 05.30 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi, bir telefon bayisinin kapı kilidini kırarak içeri girdi.
Şüpheliler, telefon dükkanından 300 bin TL değerinde cep telefonu ve aksesuar çaldı.
Ardından dönerci dükkanına giren şüpheliler, yazar kasayı açamayınca sökerek alıp, kaçtı.
Ekipler harekete geçti
İş yeri sahipleri sabah dükkanlarına geldiklerinde gördükleri karşısında hayrete düştü.
İşletmecilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, ekipler harekete geçti.
2 şüpheli tutuklandı
Parmak izi çalışması ve güvenlik kameralarının incelenmesinin sonucunda, şüphelilerin Y.A. ve M.Ö. adında 2 kişi olduğu belirlendi.
Şüpheliler, polis ekiplerinin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı.
Çalınanlar iş yeri sahiplerine iade edildi
Adreslerde yapılan aramada iş yerlerinden çalındığı belirlenen eşyalara el konuldu.
Çalınan eşyalar iş yeri sahiplerine teslim edildi.
Kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Ayrıca Y.A. hakkında 6 ayrı hırsızlık dosyasından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
O anlar kamerada
Hırsızların, dönerci dükkanındaki yazar kasayı sökme çabaları güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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