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İzmir'de telefon hırsızları 300 bin TL değerinde ürün çaldı

İzmir'de telefon hırsızları 300 bin TL değerinde ürün çaldı Bir telefon dükkanının kapı kilidini kırarak 300 bin TL değerinde ürün çalan iki hırsız polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameraları hırsızlık anlarını saniye saniye görüntülendi.