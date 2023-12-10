İzmir’de terör operasyonu: 4 gözaltı

DHA
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki yıllarda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi ve belge bulunan Suriye uyruklu 4 şüphelinin İzmir'de oldukları belirlendi.
Gözaltına alındılar
Adresleri tespit edilen şüpheliler, Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Dijital materyaller ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış