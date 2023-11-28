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İzmir’de terör operasyonu: Dernek başkanları da dahil 5 gözaltı

İzmir’de terör operasyonu: Dernek başkanları da dahil 5 gözaltı PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ailelerine destek veren, tahliye olan örgüt mensuplarının kopuşlarını engellemeye çalışan iki farklı derneğin başkanlarının da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.