İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 13 gözaltı

AA

DEAŞ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında çatışma bölgeleriyle irtibatlı, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve terör örgütüne fon topladığı belirlenen 12'si Suriyeli 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 milyon 361 bin lira, bir miktar altın ve dijital materyal ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.