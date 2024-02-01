İzmir'de torbacı sevgililer narkotikten kaçamadı: Tutuklandılar

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Bir operasyon haberi de İzmir'den geldi.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 33 yaşındaki M.P. (33) ve 30 yaşındaki sevgilisi İ.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Araçları durduruldu
Çiftin İzmir'den otomobil ile ilçeyi uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.
Gözaltına alındılar
Savcılıktan alınan izinle otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki sevgili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sevgililer tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ve İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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