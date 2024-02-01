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İzmir'de torbacı sevgililer narkotikten kaçamadı: Tutuklandılar

İzmir'de torbacı sevgililer narkotikten kaçamadı: Tutuklandılar Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.