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İzmir'de trafik kazası: Araçlar üst üste bindi

İzmir'de trafik kazası: Araçlar üst üste bindi Ödemiş ilçesinde üç aracın karıştığı ve iki aracın üst üste çıktığı trafik kazasında, iki araç sürücüsü yaralandı.