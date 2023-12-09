İzmir'de trafik kazası: Araçlar üst üste bindi

İzmir'de korkunç bir kaza yaşandı.
Olay, Ödemiş ilçesi Birgi - Kiraz yolunda meydana geldi.
Birgi'den Ödemiş istikametine seyir halinde olan T.P. (30) idaresindeki 35 AIF 656 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan M.C. (36) idaresindeki 15 LC 458 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Zincirleme kaza yaşandı
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, arıza nedeniyle yolda duraklama yapan H.Ç.'ye ait 35 DLY 45 plakalı otomobile de çarptı.
Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen T.P. ve M.C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Trafik normale döndü
Öte yandan, kaza sonrası iki aracın üst üste binmesi dikkat çekerken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol kaza yapan araçların çekilmesi sonucu yeniden normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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