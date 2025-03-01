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DHA

İzmir'de tepki çeken görüntülere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Konak Tüneli'nde önceki gün dans ettiği ve hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tepki çeken görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi.

Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.