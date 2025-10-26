İzmir'de üst geçidin korkuluklarına tekme ve yumruklarla saldırdılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

20 Ekim’de İzmir'in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde ilginç anlar kaydedildi.

Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı. (DHA)