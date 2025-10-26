İzmir'de üst geçidin korkuluklarına tekme ve yumruklarla saldırdılar

- İzmir Menemen'de yaya üst geçidinin korkuluklarına zarar veren 5 kişiden 2'si tutuklandı.
- Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra polis ekiplerince 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
20 Ekim’de İzmir'in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde ilginç anlar kaydedildi.
Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.
O ANLAR KAMERADA
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmada şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı. (DHA)