İzmir'de üst geçidin korkuluklarına tekme ve yumruklarla saldırdılar

Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına tekme ve yumruklarla zarar veren 5 kişiden 2'si tutuklanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:40
  • İzmir Menemen'de yaya üst geçidinin korkuluklarına zarar veren 5 kişiden 2'si tutuklandı.
  • Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra polis ekiplerince 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
  • Şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

20 Ekim’de İzmir'in Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde ilginç anlar kaydedildi. 

Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin yanındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.

O ANLAR KAMERADA 

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise serbest bırakıldı. (DHA)

