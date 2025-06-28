İzmir'de uyuşturucu taciri, mısır tarlasında yakalandı

İzmir Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri uyuşturucu satıcısı S.A.’ya yönelik operasyon düzenledi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.A.’nın sık sık yer değiştirerek uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.
MISIR TARALASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Mısır tarlasında saklanan şüpheli, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak kıskıvrak yakalandı. Operasyonda çok sayıda satışa hazır metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.