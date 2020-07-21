İzmir'de veresiye içki cinayeti: 2 ölü

Bir tekel bayisinde veresiye içki yüzünden meydana geldiği öne sürülen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gece 03.30 sıralarında A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 şahıs, İzmir'in Ödemiş ilçesi Emirli Mahallesi'ndeki tekel bayisine girerek veresiye içki istedi.

Tekel bayi işletmecisi O.D., şahıslara olumsuz cevap verdi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Veresiye içki alamadıkları için tekel bayi işletmecisiyle 3 kişi arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tekel bayi işletmecisi olduğu öne sürülen O.D., husumetli olduğu 3 kişiye tüfekle ateş açtı.

İKİSİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Karşı taraftan olan A.Ö., E.K. ve Y.A. isimli 3 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinleri tarafından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede A.Ö. ve E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.A. isimli şahıs da sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanes'ine kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi O.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

DURUMU AĞIR

Öte yandan tekel bayi işletmecisi tarafından tüfekle vurulan ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.