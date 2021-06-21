3 saat süren yağmur, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ekili araziler ve hayvan damları zarar gördü.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün 18.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

3 saat boyunca etkili olan yağmur, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

Ödemiş'in kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahalleleri yüksek kesimlerden gelen sel suları ile doldu.

Sular yollardaki parke taşlarını söktü.

Çöp konteynerleri ile kaya parçaları dahil önüne ne çıkarsa sürükledi.

CİP SEL SULARINA KAPILDI

Bıçakçı Mahallesi'nde bir cip, sel sularına kapılıp sürüklendi.

Küçükavulcuk Mahallesi’nde sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından itilerek kurtarıldı.

TAŞKIN MEYDANA GELDİ

Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suların etkisi ile taştı.

Çevredeki ekili araziler ve hayvan damları sular altında kaldı.

Ödemiş Sanayi Sitesi 35 Sokak da rögarların tıkanması nedeniyle yaklaşık 50 metre derinlikte su birikintileri oluştu.

İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı VİDEO



EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Su birikintileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesine bağlı ekipler tarafından tahliye edildi.

Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

Zarar gören yerlerin onarımına başlandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'te bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde izledi.

Su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.