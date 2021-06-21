Euro
10.4434
0.73%
Dolar
8.7822
0.51%
Altın
501.55
1.19%
Borsa
1.386
-0.36%
Bitcoin
284.434
-4.87%
EXEN Coin
28.41
-4.05%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı

    3 saat süren yağmur, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ekili araziler ve hayvan damları zarar gördü.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 15:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı

    İzmir’in Ödemiş ilçesinde dün 18.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    3 saat boyunca etkili olan yağmur, su baskınlarını da beraberinde getirdi.

    Ödemiş'in kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahalleleri yüksek kesimlerden gelen sel suları ile doldu.

    Sular yollardaki parke taşlarını söktü.

    Çöp konteynerleri ile kaya parçaları dahil önüne ne çıkarsa sürükledi.

    CİP SEL SULARINA KAPILDI

    Bıçakçı Mahallesi'nde bir cip, sel sularına kapılıp sürüklendi.

    Küçükavulcuk Mahallesi’nde sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından itilerek kurtarıldı.

    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı #1

    TAŞKIN MEYDANA GELDİ

    Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suların etkisi ile taştı.

    Çevredeki ekili araziler ve hayvan damları sular altında kaldı.

    Ödemiş Sanayi Sitesi 35 Sokak da rögarların tıkanması nedeniyle yaklaşık 50 metre derinlikte su birikintileri oluştu.

    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı VİDEO

    EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Su birikintileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesine bağlı ekipler tarafından tahliye edildi.

    Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizledi.

    Zarar gören yerlerin onarımına başlandı.

    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı #2

    GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

    CHP'li Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'te bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde izledi.

    Su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    İzmir’de yağmur yağdı, kırsal alanlar sular altında kaldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir