İzmir'de yakalanan tefecinin 'borç' ajandası ortaya çıktı

İHA
İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş'te bir kişinin tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı.
İstihbarat üzerine harekete geçen Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, şüphelinin kimliğini ve yerini tespit etti.
'BORÇ AJANDASI' ELE GEÇİRİLDİ
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda H.M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adreste yapılan aramada, tefecinin borç verdiği kişilerin bilgilerini tuttuğu 2 ajandanın yanı sıra 2 tapu, 14 senet, 1 tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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