DHA
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yaman Dağı'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilenirken; 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale ediyor.
Ayrca yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı ve 44 iş yeri de tahliye edildi.
YANAN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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