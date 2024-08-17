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İzmir'de yangın sürüyor: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

İzmir'de yangın sürüyor: Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, 3’üncü günde de devam ediyor.