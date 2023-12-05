İzmir'de yangına uykuda yakalandı: Feci şekilde öldü İzmir'in Tire ilçesinde bağ evinde çıkan yangına uykuda yakalanan çiftçi, yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı İbni Melek Mahallesi Yahşibey mevkii kırsalında eşinden ayrıldıktan sonra kendisine ait iki katlı bağ evinde yaşayan iki çocuk babası İbrahim Dikeroğlu (44), arkadaşlarıyla beraber evde geç saatlere kadar vakit geçirdi.

Arkadaşlarının evden ayrılmasının ardından uykuya dalan talihsiz adam, sobadan çıktığı tahmin edilen yangına uykusunda yakalandı.

Uykusunda yangına yakalandı: Feci şekilde can verdi

İbrahim Dikeroğlu'na telefonla ulaşamayan yakınları, eve geldiklerinde yerde hareketsiz ve bedeni yanmış bir ceset buldu.

Güvenlik kamerası yanmadı

Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, İbrahim Dikeroğlu'na ait olduğu düşünülen yanmış ceset, detaylı otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangında bahçedeki güvenlik kamerasının hasar almadığı, görüntülerin ise yetkililerce incelendiği bildirildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)