İzmir'de yaşanan motosiklet kazasında asli kusurlu belli oldu

DHA

İzmir'in Karaburun ilçesi Kuyucak Caddesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.

Kullandığı motosikletle Kuyucak mevkisi yönüne giden İsmail Çelik'in boynuna, iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı.

Kazada İsmail Çelik, arkasındaki eşi Benek Çelik ile birlikte motosikletten düşerek yaralandı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜ

Gelen sağlık ekipleri, boynuna dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü.

Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi otopsi sonrası toprağa verildi. Vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"

Kazayla ilgili polis merkezinde ifadesine başvurulan Benek Çelik, "Bir anda tele takılarak motosikletten yere düştük. Hemen ayağa kalkarak çevreye seslenmeye başladım, yardım istedim. Vatandaşlar bize yardım etti. Eşim sağ tarafına doğru yere uzanır vaziyetteydi. Sağ boyun tarafında 3-4 santimetre yarası olduğunu gördüm.

Elektrik teline takılarak düştüğümüzü zannettim. Yerden kalkınca telefon teli olduğunu fark ettim. Yanımıza ilk önce jandarma ekibi geldi. Yaklaşık yarım saat sonra ambulans ekibi geldi. Kaza yapmamıza sebebiyet veren kişi ve kurumlardan davacı ve şikayetçiyim." dedi.

"ÖNLEM ALMAYAN KİŞİ VE KİŞİLER KUSURLU"

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Trafik İhtisas Dairesi, kaza kusur raporunda şu ifadelere yer verildi:

Rapor, kaplama üzerinde askıda bulunan telefon kablosunun olayın oluşumuna sebebiyet verdiği; telefon kablosunun tehlike arz edecek biçimde, kaplama üzerinde askıda kalmasına sebebiyet veren ve gerekli/yeterli güvenlik önlemlerini almayan kişi veya kişilerin kazanın oluşumunda kusurlu oldukları kanaati ile düzenlenmiştir. Müteveffa sürücü İsmail Hakkı Çelik'in kusursuz, müşteki yolcu Benek Çelik'in kusursuz ve telefon kablosunun kaplama üzerinde askıda kalmasına sebebiyet veren ve gerekli/yeterli güvenlik önlemlerini almayan kişi veya kişilerin asli kusurlu olduğu kanaatini bildirir müşterek rapordur.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLASIN"

Çiftin oğlu yazılım mühendisi Hakan Çelik, kazanın üstünden 1 yıl 2 ay geçmesine karşın halen kazayla ilgili soruşturmanın tamamlanıp, iddianamenin hazırlanmadığını belirterek, "Annem ve babam evlerinden bahçeye giderken kaza gerçekleşiyor. Her zaman kullandıkları yol. İhmalden dolayı, yolun karşısından karşısına uzanan kablo nedeniyle motosikletten düşüyor. İkisi de hastaneye kaldırılıyor. Annem kırıklarla ucuz atlatıyor. Ancak babam akşam yaşamını yitiriyor.

İzmir Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre; annem ve babam kusursuz, kablo nedeniyle ihmali olanlar ise kusurlu. Aradan 1 yıl 2 ay geçti. Artık adli süreç başlasın. Yaşanan bu olay, başka insanların da başına gelmesin. Bu süreç uzadıkça bizim acımız her gün tazeleniyor. Babam hayat dolu bir insandı. Acımız hala çok taze." ifadelerini kullandı.