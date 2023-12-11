İzmir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 41 bin 300 litre ele geçirildi İzmir'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen 59 ayrı operasyonda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

İHA

Yılbaşı yaklaştıkça ekiplerin sahte içki denetimleri sıklaştı.

Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ölümlerinin önüne geçebilmek ve kaçak tütün mamulleri üretim ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

41 bin 300 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Kent genelinde 70 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda; 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile milyonlarca dolu ve boş makaron, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

70 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi

Olaylarla ilgili toplam 70 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenilirken yaklaşık 70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)