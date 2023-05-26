İzmir'de yoğun bakımdaki hastaya cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakımındada tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunan erkek hemşire tutuklandı.

İHA

İzmir'de mide bulandıran olay...

17 Mayıs günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık bakım çalışanı, müdürüne giderek hastanede hemşire olarak çalışan E.K.'nin (29) kanser hastası N.C.'ye (61) yoğun bakım odasındaki yatağında cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Diğer hemşirelerin de görüşlerini alan sağlık bakım müdürü olayın doğru olduğunu öğrendi ve polis merkezine giderek durumu anlattı.

Şikayet üzerine erkek hemşire E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstismara uğrayan hasta yaşamını yitirdi

Yoğun bakımda cinsel istismara uğrayan N.C. ise önceki gün hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan hastanın cenazesi ailesine teslim edildi ve Buca ilçesinde toprağa verildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili hastanenin güvenlik kamerası kayıtları ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kamera görüntüleri ile ilgili polis merkezi tarafından hazırlanan tutanakta, 20 dakikalık görüntü kaydında, hemşire E.K.'nin baygın halde bulunan hasta N.C.'nin yanına gelerek ilaç verdiği anlar, E.K.'nin hastanın sol tarafına geçerek kendisine doğru çekmesi, daha sonra tekrar ilaç vermesi ve cinsel istismarda bulunduğu anların yer aldığı belirtildi.

"Yapamadım, sadece teşebbüs ettim"

Yoğun bakımdaki hastasına cinsel istismarla suçlanan E.K.'nin ise ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

E.K.'nin yoğun bakımdaki yatmakta olan N.C.'ye cinsel istismar teşebbüsünde bulunduğunu, hastanın bilincinin kapalı olduğu için olayın teşebbüste kaldığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Yatağın üzerindeyken başka hemşireye yakalanmış

Olay anında E.K.'yi gördüğü öğrenilen E.E. adlı hemşirenin polisteki ifadesinde saat 03.30 sıralarında E.K.'nin yoğun bakım odasında yatakta bulunan N.C.'nin yatağının üzerinde olduğunu gördüğünü, dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette gördüğünü ve olayı da diğer arkadaşlarına anlattığını söylediği öğrenildi.

E.E.'nin ayrıca cinsel istismarla suçlanan hemşire E.K.'nin kendisini gördüğünü, daha sonra da durumu sorumlu hemşireye anlattığını söylediği öne sürüldü.

Tutuklandı

Polis merkezindeki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürülen E.K., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hemşire E.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından yoğun bakım hastasına yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.