Haberler



3. Sayfa



İzmir'de yolcu minibüsünde cinayet

İzmir'de yolcu minibüsünde cinayet Bornova ilçesinde bir yolcu minibüsü içerisinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla vurulan 28 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.