İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim, seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait N.T. yönetimindeki kamyonun altında kaldı.
Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kamyon sürücüsü N.T., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
KAZAYA İLİŞKİN BAŞLATILAN TAHKİKAT SÜRDÜRÜLÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış