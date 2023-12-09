İzmir'de zincirleme kaza: Otomobiller üst üste bindi

DHA
İzmir'in Ödemiş ilçesi T.P. (30) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.C. (36) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Savrulan otomobiller arıza nedeniyle yolun ortasında duran H.Ç.'ye ait otomobile vurdu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 kişi yaralandı
Kazada yaralanan sürücülerden T.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan T.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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