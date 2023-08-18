İzmir'deki akaryakıt istasyonunda dehşet! Otomobilin vurduğu kadın sürüklendi... İstasyonda çalışan Mehtap M. yerleri sularken bir otomobil kendisine doğru yanaştı. Hemen ardından otomobilin çarptığı Mehtap M., metrelerce sürüklenerek hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar kamerada.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Çevre Yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı, hortumla yerleri sularken olaylar gelişti.

Bu esnada istasyona gelen H.B.B. idaresindeki 35 BOJ 344 plakalı otomobil, kadın çalışana çarptı.

Metrelerce sürüklenerek yaralandı

Erkek çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.’nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı.

Kafasına 7 dikiş atıldı, ayak parmağı kırıldı

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehtap M.’nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Ayrıca Mehtap M.’nin sürücüden de şikayetçi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan sürücüye aracın emaneten verildiği öğrenildi

Öte yandan, aracın bir başkası tarafından H.B.B.’ye yıkaması için emaneten verildiği ve yaşanan kazanın ardından aracı asıl kullanan şahsın otomobilde zarar olduğunu görmesi üzerine durumu emniyete giderek bildirdiği, şüpheli H.B.B.’nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.