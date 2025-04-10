DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, ayakkabı toptancılığı ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonu başında kanlar içinde hareketsiz bulundu.

Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan evli, 1 çocuk babası Akgül, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

OLAYDAN 20 GÜN ÖNCE BOŞANACAĞINI SÖYLEDİ

4'ü kız 10 kardeş olan Akgül'ün, kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere'de çalıştığı, gelirlerini Türkiye'ye kendisine gönderdiği belirtildi.

Mehmet Akgül'ün birikimlerle Türkiye'de ayakkabı üretim ve inşaat işiyle uğraştığı, iddiaya göre aldatıldığını öğrenince, olaydan 20 gün önce boşanacağını eşine ilettiği öğrenildi.

ONLARCA SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi.

Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntülerini izleyen ekipler, Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirledi.

Mehmet Akgül'ün mahalleye girdiği ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

500 BİN TL'YE TETİKÇİ TUTUP, ÖDEMESİNİ YAPMADI

Çelişkili tavırlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı.

Kızılban ve Uslu, polis merkezinde suçlamaları kabul etmezken, Anıl Akgül cinayeti itiraf etti.

Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi.

Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklanırken Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.

ARKADAŞLIĞI SON YILLARDA GÖNÜL İLİŞKİSİNE DÖNÜŞTÜ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı.

İddianamede, öldürülen Mehmet Akgül ile Anıl Akgül'ün 20 yıllık evli olduğu ancak aralarının bir süredir bozuk olduğuna vurgu yapıldı.

Akgül'ün 2017 yılından itibaren Rojhat Kızılban ile arkadaşlığının başladığı ve son yıllarda dostluğun gönül ilişkisine dönüştüğü belirtildi.

"MEHMET'İ ÖLDÜRECEĞİNDEN HABERDAR DEĞİLDİM"

Sanıkların ifadeleri de iddianamede yer aldı.

Anıl Akgül ifadesinde şu sözleri kullandı:

Eşim, bana ve çocuğuma iyi bakmıyordu. Bir arkadaşım 7 yıl önce Rojhat'la tanıştırdı. Rojhat, Mehmet'i öldüreceğinden bahsetti, mesajlar attı. Bunu kabul etmedim. Gültekin ile beni Rojhat tanıştırdı.



Olaydan bir gün önce Rojhat, WhatsApp üzerinden 'Ben zaten kendisini Gültekin'e takip ettiriyorum, bu gece de takipteyiz' yazdı. Buna karşılık vermedim. Gültekin'in, Mehmet'i öldüreceğinden haberdar değildim.

"ŞAKA AMACIYLA, SİLAHI ARAÇ CAMINA VURDUM"

Sanık Kızılban'ın ise "Olay günü Gültekin ile otomobille dışarı çıktık. Otomobili yol kenarına park ettik. Gültekin araçtan çıkarak gitti. Ben de sabaha kadar uyudum" ifadeleri iddianamede yer aldı.

Sanık Gültekin Uslu ise ifadesinde "Rojhat'ın arabayı park etmesi üzerine araçtan indim. Alkollüydüm. Araçtan inip alkol almayı sürdürdüm. Maktulün bulunduğu yere gittiğimde Mehmet hayattaydı. Mehmet'e şaka yapmak amacı ile üzerimde taşıdığım silahı, Mehmet'in içerisinde bulunduğu aracın camına vurdum. Sonra oradan ayrıldım. Bir süre sonra silah sesi duydum" dediği belirtildi.

İDDİANAMEDE, İNTERNET ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Anıl Akgül'ün cep telefonunda Rojhat Kızılban'ın 'güneşim' diye kayıtlı olduğu, aralarındaki konuşmalarda Akgül’ün Kızılban'a 'kocacığım' diye hitap ettiği, Rojhat Kızılban'ın ise Anıl Akgül'e 'ruhum' diye karşılık verdiği de iddianamede yer buldu.

Sanık Akgül'ün 'boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurmak', 'boşanma davasında mallara tedbir konulması dilekçesi' ve 'ihtiyati tedbir talebi' internet aramaları da iddianameye girdi.

"HAKKIM OLANI ALMAK ADINA DEDEKTİF TUTMALIYIM"

Anıl Akgül’ün olaydan 5 gün önce Kızılban ile WhatsApp'taki yazışmasında, "Sen avukatını ara net bir bilgi al. Ne zaman hesaba para yatırılır ona göre dedektif tutayım ben. Saç başa girdiğim b.la aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Hakkım olanı almak, haklıyken haksız pozisyona düşmemek adına tutmam lazım. Başka alternatif yok" dediği iddianamede yer aldı.

Kızılban ise "Ruhum, her zaman söylüyorum sonuna kadar haklısın. Buradaki tek suçlu benim. Senin aklını, yaşamını karmakarışık ettim. İnan ki elimden geleni yaptım, yapıyorum ama bu hafta orada kalın siz pazartesiye kadar. İnceldiği yerden kopacak artık. Bana ve bize ait her şeyi telefonundan sil ruhum" yanıtını verdi.

"SÖZÜM SÖZ BEDELİ NE OLURSA OLSUN"

Rojhat Kızılban'ın, Gültekin Uslu ile WhatsApp üzerinden gerçekleşen ve silinen mesajlaşmasında, "Neredeydin, gözünü seveyim Boş işlere koşma, kardeşini bekle halledelim işleri. Sonra kafana göre" yazdığı, Gültekin'in ise "Sözüm söz bedeli ne olursa olsun" yanıtını verdiğin iddianameye girdi.

Konuşmasının devamında Kızılban'ın, "Eyvallah abim. Benim de sözüm sana. Hallet şu işi gerisi kardeşinde" dediği ve akabinde 7,65 mm çapında bir tabanca üzerine konuştukları da iddianamede yer aldı.

3'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında Anıl Akgül hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep edildi.

"YARGININ BUNLARA EN AĞIR CEZAYI VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Sanıkların en ağır cezayı almalarını isteyen Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül ise şunları kaydetti:

Malımıza çökmek için kardeşimi katlettiler. Kardeşim iyi bir insandı. İşinde gücündeydi. En azından 130 daire kardeşimin üzerineydi. Bütün arsalarımız yine kardeşimin üzerineydi. Tüm ailenin mal varlığı kardeşimin üzerineydi. Biz yurt dışında çalışıyorduk, yatırımlarımızı Türkiye'de yapıyorduk.



Aralarında şebeke kurup, mal dağıtmışlar. Olayı duyunca şok olduk. Tüm mala çökmek için plan yapmışlar. Kardeşimi öldürdükten sonra mal bize kalır, 3-5 yıl sonra da evleniriz gibi düşünmüşler. İddianame hazırlandı. Ağırlaştırılmış müebbet istediler. Yargının bunlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz.



Örnek bir karar çıksın ki kimse böyle bir şey yapmasın. Sağ olsun Cinayet Büro Amirliği kısa sürede olayı çözdü. Polisimizden Allah razı olsun. Şimdi olay mahkemede. İnşallah hak ettikleri cezanın karşılığını bulurlar.

Öldürülen Akgül'ün amcasının oğlu Ahmet Akgül de adalete güvendiklerini belirtti.