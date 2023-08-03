İzmir'deki lunaparkta yaşanan kaza anı ortaya çıktı Buca'da bulunan lunaparktaki salıncak, dönerken yakınında bulunan ağaca sürttü. Bu sırada ağaç dallarının çarpması sonucu 6 kişi yaralanırken, olay anı görüntülerine ulaşıldı.

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DHA

İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta dehşet anları yaşandı.

Dün saat 23.00 sıralarında vatandaşların eğlenmek için bindiği salıncak dönerken yakında bulunan ağaca sürtündü.

Ağaç dallarına çarpan 6 kişi yaralandı

Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı. Salıncaktakiler panik ve korku yaşarken, görevliler eğlence aracını durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları hafif olan 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, kazanın bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde salıncağın inişe geçerken içindekilerin ağaca çarpıp çığlık attıkları görüldü.