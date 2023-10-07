İzmir'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İHA Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları tedirginlik oluşturuyor. Haber bu kez İzmir'den. Yangın, saat 15.30 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Küçükkavulcuk Mahallesi'nde meydana geldi. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 4 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 14 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)